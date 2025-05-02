Reporters sense fronteres
Andorra millora i se situa en la 65a posició en el rànquing de llibertat de premsa
Al 2025 ocupava la posició 72
Andorra ha escalat set llocs en el rànquing mundial de llibertat de premsa elaborat per Reporters sense Fronteres (RSF) i publicat avui. El Principat ocupa ara la posició número 65, mentre que l’any passat se situava en el lloc 72.
Tot i aquesta millora relativa, l’organització fa una anàlisi pessimista del context global: "Per primera vegada es torna difícil a escala mundial", assenyala RSF, alertant d’un "retrocés alarmant en moltes regions del món". Un dels factors clau d’aquesta tendència negativa és la pressió econòmica sobre els mitjans, que segons l’entitat es troben "atrapats entre la seva independència i la seva supervivència econòmica". L’indicador econòmic del rànquing ha registrat una caiguda mitjana de 55 punts, assolint "un nivell crític sense precedents".
En el context europeu, Portugal es manté com un dels països capdavanters, malgrat perdre una posició i quedar-se en el número 8. Espanya ha experimentat una recuperació significativa, passant del lloc 30 al 23, mentre que França ha patit un retrocés de quatre posicions i se situa ara en el número 25.
Pel que fa a les primeres posicions del rànquing, Noruega continua liderant la classificació, seguida d’Estònia i els Països Baixos. A l’extrem oposat, la Xina, Corea del Nord i Eritrea tanquen la llista, consolidant-se com els estats amb menys llibertat de premsa del món.