PREGUNTA A GOVERN
Vela demana sobre obtenir la nacionalitat si el país d’origen no hi permet renunciar
La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va formular una pregunta al Govern per tal que es faciliti l’acord del 5 de desembre del 2001, el qual possibilita l’obtenció de la nacionalitat definitiva en els casos en què queda acreditat que no hi ha possibilitat de renúncia a la nacionalitat del país d’origen perquè aquest no ho permet.
Vela també va sol·licitar tots els informes jurídics que sustenten l’esmentat acord del Govern, així com el document que certifica que la persona no exerceix la nacionalitat d’origen i el nombre de beneficiats i beneficiades des de la seva aprovació, desglossat per anys i per nacionalitat.