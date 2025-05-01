SUCCESSOS

Troben dues maletes amb 44 quilos de tabac en un autobús

Les forces de seguretat franceses en un control.

Les forces de seguretat franceses en un control.PREFECTURA ARIEJA

La gendarmeria francesa va localitzar dues maletes abandonades amb 44 quilos de tabac de caragolar a l’interior d’un autobús, sense que cap passatger les reclamés. Així ho va informar ahir al matí el mitjà francès Pyrénées FM, tot apuntant que la policia gal·la va dur a terme diversos controls a l’Arieja i a l’Ospitalet, entre el 25 i el 27 d’abril passats, en el marc d’una operació per combatre el contraban. En aquests controls, els gendarmes també van localitzar 12 casos de contraban d’alcohol i tabac.

Els controls també van permetre detectar set infraccions per conduir sota els efectes de les drogues, una per conduir amb el permís caducat i d’altres per no haver passat la inspecció tècnica, no tenir assegurança o per excés de velocitat.

