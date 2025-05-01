SUCCESSOS
Troben dues maletes amb 44 quilos de tabac en un autobús
La gendarmeria francesa va localitzar dues maletes abandonades amb 44 quilos de tabac de caragolar a l’interior d’un autobús, sense que cap passatger les reclamés. Així ho va informar ahir al matí el mitjà francès Pyrénées FM, tot apuntant que la policia gal·la va dur a terme diversos controls a l’Arieja i a l’Ospitalet, entre el 25 i el 27 d’abril passats, en el marc d’una operació per combatre el contraban. En aquests controls, els gendarmes també van localitzar 12 casos de contraban d’alcohol i tabac.
Els controls també van permetre detectar set infraccions per conduir sota els efectes de les drogues, una per conduir amb el permís caducat i d’altres per no haver passat la inspecció tècnica, no tenir assegurança o per excés de velocitat.