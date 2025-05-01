MESURES D'HABITATGE
Limitar els increments de lloguer
L’Institut Nacional de l’Habitatge estudia una bateria de propostes per facilitar l’accés a la vivenda i garantir l’estabilitat del mercat immobiliari
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) estudia aplicar una sèrie de mesures per facilitar l’accés a la vivenda i garantir l’estabilitat del mercat immobiliari, entre les quals destaca la limitació dels increments dels preus dels lloguers, tant en contractes nous com en vigor. Aquesta proposta, inspirada en el model suís, inclouria criteris justificats i mecanismes de mediació per assegurar un equilibri entre propietaris i llogaters. L’INH planteja aquesta línia d’actuació com una de les opcions a explorar en el marc de la definició de polítiques duradores, especialment tenint en compte l’escenari que es preveu amb l’expiració de les pròrrogues de contractes prevista per al 2027. Així ho recull el comunicat emès després de la reunió d’ahir de la comissió nacional de l’habitatge, la primera des del novembre del 2023.
Entre les altres propostes que es posen sobre la taula, l’INH preveu la creació d’una borsa d’habitatges que incorpori avantatges per als propietaris i serveis d’acompanyament per als llogaters. També es volen aplicar incentius fiscals per fomentar tant el lloguer com la construcció de vivendes a preus regulats. A més, es considera oportú impulsar iniciatives de convivència intergeneracional entre joves i persones grans, així com reforçar el suport a la compra del primer habitatge destinat a residència habitual, una mesura ja anunciada anteriorment per la ministra Conxita Marsol. Totes aquestes accions formen part d’un pla més ampli que inclourà un procés participatiu per recollir propostes addicionals i respondre amb eficàcia a la creixent dificultat d’accés a la vivenda.
Paral·lelament, l’INH vol reformar l’estructura de la comissió nacional de l’habitatge per agilitzar-ne el funcionament i fer més efectiva la implementació de polítiques. La proposta consisteix a dividir-la en dues instàncies: una comissió plenària, que es reuniria anualment i estaria formada pels membres actuals, i una comissió permanent amb reunions trimestrals i competències més operatives, integrada per representants de l’INH i del ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.
El topall als augments de les rendes seguiria el model suís
A aquestes comissions també s’hi podrien sumar tècnics dels comuns i del Govern, així com altres representants escollits entre les entitats participants. Aquests vocals no permanents serien designats mitjançant un sistema de llista oberta o a través de candidatures voluntàries, amb l’objectiu de garantir una representació plural i compromesa. El model definitiu de la nova comissió s’acordarà en el marc dels treballs interns que s’estan realitzant i, un cop consensuat, es traslladarà als ministeris pertinents perquè prenguin la decisió final sobre si cal validar l’aplicació de les mesures.
LES PROPOSTES
- SUPORT A LA COMPRA DE PISOS. En línia amb el que va anunciar la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, l’INH proposa reforçar el suport a la compra de la primera vivenda destinada a residència habitual.
- BORSA D'HABITATGES AMB AVANTATGES. L’INH preveu la creació d’una borsa d’habitatges que incorpori avantatges específics per als propietaris i serveis d’acompanyament per als llogaters que s’hi inscriguin.
- REFORMAR L'ESTRUCTURA DE LA COMISSIÓ. L’institut aposta per reformar l’estructura de la comissió nacional de l’habitatge per agilitzar-ne el funcionament i fer més efectiva la implementació de polítiques sobre la vivenda.