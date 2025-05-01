EDUCACIÓ
Oberta la convocatòria de beques per fer un màster o un doctorat al Japó
El Govern ha obert una nova convocatòria de beques internacionals per fer un màster o un doctorat al Japó. Els interessats poden començar a presentar les sol·licituds a partir d’avui fins al 21 de maig a l’ambaixada del Japó. L’inici dels estudis pot ser tant a l’abril, com al setembre o l’octubre del 2026. Aquestes dates dependran dels estudis escollits per qui rebi la beca.
Els estudiants tindran cobertes les despeses d’anada i tornada des d’Andorra fins al Japó. A més, també disposaran de la beca de matrícula d’estudis, que serà gratuïta, i d’un import mensual d’uns 900 euros. Els costos seran assumits en la seva totalitat pel govern nipó.