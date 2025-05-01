BANCA
MoraBanc reparteix 36,9 euros per acció pels guanys obtinguts el 2024
L’entitat financera va validar ahir en junta general els resultats de l’exercici passat
La junta general d’accionistes de MoraBanc va aprovar ahir els comptes del 2024, que tal com ja havia avançat l’entitat es va tancar amb 57,7 milions de beneficis, un 12% per sobre del curs anterior. El banc repartirà 36,9 euros de dividend per acció fruit d’aquests guanys, per sobre dels 33,8 per participació validats l’any passat. Abans de la reunió el president del grup, Joan Maria Nin, i el conseller director general, Lluís Alsina, van valorar les xifres i els reptes per a aquest any, complex per la incertesa originada per les polítiques de la nova administració nord-americana i l’impacte sobre els mercats. Nin va manifestar que a l’inici semblava “un escenari semblant al del 2024 o fins i tot millor”, però que ara “fer prediccions d’aquí a final d’any és una cosa obligada però complicada”. En tot cas, “esperem mantenir o fins i tot millorar una mica el resultat”, va avançar Alsina. Un dels eixos de treball rellevants és el de la consolidació a Espanya amb la integració i fusió de Tressis amb MoraWealth i l’adquisició del Banco Europeo de Finanzas. “El repte és construir una entitat financera a Espanya i a Europa, d’aquesta manera accedeixes a mecanismes de liquiditat”, va indicar Alsina. Precisament sobre les negociacions amb els bancs centrals veïns perquè esdevinguin prestador d’última instància per a la plaça andorrana, el CEO de MoraBanc va afegir que estan a “l’expectativa” i el president, al seu torn, troba “racional” que els organismes demanin en contrapartida exercir certa supervisió. Però “a qui correspon fonamentalment donar llum verda o no a una qüestió com aquesta és a les autoritats”, va reblar Nin.
Els responsables bancaris també van destacar la fortalesa i la capacitat de sortir a l’exterior de les entitats del país al marge de quin sigui el futur de l’acord d’associació amb la UE. “El sector financer cada any que passa és un sector més expert, més consolidat, amb més talent, la regulació andorrana és excel·lent, és la regulació europea”, va remarcar el president del grup. “L’acord d’associació és quelcom que pertany a la decisió dels ciutadans andorrans”, va afegir-hi.
La junta general també va aprovar el nomenament d’Ana Ribalta Roig com a nova consellera independent del grup. Surt del consell d’administració Miquel Alabern, per fi de mandat.