Medi Ambient, amb 47 treballadors, lidera les contractacions d’interins
L’administració ha incorporat 224 empleats temporals des del juny del 2023
El Govern va compartir ahir, per mitjà de la ministra de Funció Pública, Trini Marín, les xifres dels interins contractats des del juny del 2023 al Principat. El sector que lidera el nombre de treballadors contractats és el de medi ambient, amb un total de 47 interins. En total, l’administració ha contractat 224 treballadors eventuals des del juny del 2023, per cobrir places en diversos departaments. Aquestes dades es poden trobar en el document del Consell General en resposta a la pregunta formulada per la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, que va sol·licitar explicacions sobre possibles pràctiques irregulars en la contractació de personal per afavorir els “amiguismes”.
Montaner volia explicacions sobre possibles irregularitats
L’executiu ha fet 314 contractacions dels 224 treballadors interins que s’han incorporat, alguns d’ells, més d’un cop, durant aquests dos anys. Les dades mostren com en 212 casos de les contractacions no s’han garantit els principis de publicitat, igualtat i concurrència. “Tots els processos que no s’han fet amb publicitat, igualtat i concurrència han estat justificats suficientment pel departament de destí i aprovats per la secretaria d’Estat de Funció Pública”, va expressar Marín en la resposta a la pregunta formulada per Montaner. A més, “tots els interins contractats des del juny del 2023 han acreditat la titulació requerida per al lloc de treball”, va afegir Marín. Principalment, les contractacions van realitzar-se per a funcions periòdiques, sent així 126, tal com es pot veure a la llista.
Un contracte es va tirar endavant per una mesura cautelar
La ministra Marín va adjuntar diverses taules en què s’exposen els motius de la contractació, el departament pel qual van ser contractats i la durada del contracte, que en alguns casos van des de setmanes puntuals fins a contractes que s’estenen més enllà del 2025. El nivell salarial i la formació requerida també s’exposen a les taules.
A més, hi va haver 21 assigancions de plaça al cos general i per les comissions de servei. D’aquestes, recull la resposta, quinze es van fer sense respectar el principi d’igualtat i de concurrència. Cinc de les assignacions es van fer per cobrir una vacant. Una d’elles va tirar-se endavant per una mesura cautelar i en aquest cas el comitè tècnic d’organització i gestió no hi intervé. La resta van fer-se per ocupar una reserva de plaça del titular del lloc de treball. A més, es van acordar quinze comissions de servei, de les quals nou van seguir el principi d’igualtat
L'ESTAT TÉ LA TUTELA DE 67 MENORS, 35 NENS I 32 NENES
El Govern també va facilitar les dades dels menors que han passat per la tutela de l’Estat durant els darrers cinc anys. En aquest cas, es tracta de fins a 117 menors, segons va informar Marín. A més, es va fer públic que d’aquest nombre 60 són nois i 57, noies.
L’any en què l’Estat va tenir més menors tutelats va ser el 2023. Aquell any van ser un total de 78. Per altra banda, el 2020 va ser l’any amb el nombre inferior, amb 45 menors tutelats per l’Estat. Finalment, respecte de l’any passat, es plasma una disminució de nou menors, sent 76 els tutelats durant el 2024
El cas més extrem correspon a un menor tutelat l’octubre del 2015, amb poc més de tres anys, i amb un termini de tutela de deu anys, que finalitzarà d’aquí a mig any.
Al llarg d’aquests cinc anys, 41 famílies han participat en el procés d’acollida de menors, amb 20 nens i 21 nenes que han pogut conviure en una unitat familiar. En tres casos, les famílies van completar el procediment d’adopció. Dos nens, nascuts el 2008 i el 2019, i una nena nascuda el 2006 van ser adoptats per famílies d’acollida, informa Marín.