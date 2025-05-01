UNIÓ EUROPEA
Espot veu marge perquè França aprovi l’acord no mixt
El representant gal es va reunir dilluns amb el cap de Govern
Xavier Espot va voler deixar clar que França manté el suport a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, i va negar que el país veí hagi posat traves al procés negociador. El cap de Govern va declarar ahir que França està disposada a negociar l’acord d’associació no mixt, arran d’una reunió amb el representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, dilluns passat, en què el pacte amb la UE “va estar a l’ordre del dia”.
“França sempre ha estat una impulsora i defensora de l’acord d’associació”
“França, al contrari, sempre ha estat una impulsora i una defensora de l’acord d’associació i no ha bloquejat res”, va remarcar Espot. Tot i això, el cap de l’executiu reconeix que França, de manera general, es mostra més favorable a acords que siguin de naturalesa mixta, és a dir, aquells que impliquen tant les institucions europees com els estats membres individualment. Tanmateix, Espot puntualitza que aquest no és el cas concret de l’acord amb Andorra, que s’ha plantejat com un acord exclusiu amb la Unió Europea.
“Crec que és una qüestió de la qual es pot parlar, que està oberta a la discussió”, va assenyalar, tot afegint que el Govern aportarà arguments per defensar que l’acord no sigui mixt. En aquest sentit, va afirmar que intentaran aportar elements per defensar que l’acord no sigui de caràcter mixt, tot i que també va deixar clar que de tot es pot discutir i que creu que des de França “estan oberts a escoltar-nos”.