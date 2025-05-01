Andorra Telecom
Els treballs de fonamentació del Node avancen a bon ritme
Andorra Telecom publica un vídeo on assenyala que les obres segueixen el seu curs, que està previst que finalitzin a l'estiu de 2026
Les obres del futur edifici Node, que acollirà la nova seu d’Andorra Telecom a partir de l’estiu del 2026, avancen a bon ritme. Així ho ha confirmat la mateixa empresa a través d’un vídeo publicat a les seves xarxes socials, on es mostren les tasques de fonamentació que s’estan duent a terme des de finals del mes de gener.
Aquesta fase representa un dels moments més complexos del projecte constructiu. La llosa de fonamentació està formada per 702 metres cúbics de formigó, que han requerit un desplegament logístic de gran magnitud. Per garantir un formigonat continu i evitar les anomenades juntes fredes —zones de debilitat estructural que poden aparèixer si el formigó s’aboca en fases separades—, s’han utilitzat l'equivalent a 80 formigoneres treballant de forma perfectament sincronitzada.
Per mantenir el ritme de treball i doblar la capacitat de descàrrega, s’han instal·lat dues bombes de formigó operant en paral·lel, fet que ha permès complir amb els estrictes requisits temporals del procés. Tal com detalla l’empresa, el formigó s’endureix mitjançant una reacció química que genera calor, i per això només es disposa d’un marge de 90 minuts per col·locar-lo correctament abans que comenci a perdre les seves propietats.