CULTURA
Divuit semifinalistes al concurs Solo Sax del festival
Els participants internacionals representen nou països diferents
Un total de divuit concursants dels 134 participants inscrits han estat seleccionats per accedir a la segona fase del Solo Sax Competition, una de les proves centrals del festival Andorra Sax Fest, que enguany celebra la seva onzena edició. La primera ronda del concurs es va celebrar entre els dies 28 i 30 d’abril, i ha posat a prova els músics amb la interpretació de dues peces exigents del repertori clàssic: una de Robert Schumann i una altra del compositor belga Eugène Ysaÿe.
En concret, han passat els russos Anastasiia Pinchuk, Vladimir Petskus, Sofiia Petrash i Arsenii Budanov; els italians Salvatore Miceli i Chiara Cannavale; l’alemany David Patyra; els espanyols Estel Vivó, Gisela Dekort, Javier Janeiro i Jorge Esteban; el polonès Kacper Puczko; els japonesos Wataru Hirai i Koi Koiwai; l’hongarès Kristof Janos; els xinesos Zhantong Chen i Pei Li, i el francès Thomas Sinoimeri.
Tots ells han estat valorats per un jurat de 21 membres, referents del saxo a escala internacional. En destaquen Marie-Bernadette Charrier, enguany presidenta del jurat, Asya Fatayeva, Nikita Zimin, Martin Trillaud, Vicent David, Timothy McAllister, Tomás Jerez, Valentin Kovalev, Aina Davidsen o Carlos Zaragoza, entre d’altres.
Els sis participants que passaran a la final del concurs Solo Sax s’anunciaran demà a les cinc de la tarda.