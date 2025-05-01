CULTURA
Actes per celebrar el Dia internacional dels museus
La Taula de museus d’Andorra s’adhereix novament al Dia internacional dels museus, que se celebrarà el 18 de maig sota el lema El futur dels museus en comunitats en constant canvi. Els museus gestionats pel Govern obriran les portes de manera gratuïta el 18 de maig, de deu a dues de la tarda. A més, s’han programat activitats familiars a l’Espai Columba, com ara jocs infantils d’art romànic, i una visita guiada a les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella. La celebració inclourà la Nit dels Museus a Casa Rull, que tindrà lloc dissabte 10 de maig amb un tast gastronòmic de productes locals.
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany oferirà el 12 de maig diverses conferències sobre els reptes dels museus contemporanis. Hi participaran figures com Manuel Cirauqui, del Guggenheim Bilbao, Imma Prieto, directora de la Fundació Antoni Tàpies, i Àlex Hinojo, expert en cultura i tecnologia. La jornada es tancarà amb una taula rodona sobre el sector museístic andorrà.
El Museu Carmen Thyssen Andorra proposa, dissabte 17 de maig, una visita guiada a l’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen, mentre que el MW Museu de l’Electricitat oferirà portes obertes el 17 i 18 de maig, així com visites al Camí hidroelèctric d’Engolasters i a l’exposició fotogràfica Una mirada sostenible.
Finalment, el 20 de maig, l’historiador Lluís Obiols oferirà la conferència L’electrificació d’Andorra, dins del cicle Les tardes del Relat, com a cloenda.