FUNERALS PEL SANT PARE
Vives destaca el compromís social del Papa Francesc
L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, va destacar ahir la figura del Papa Francesc durant la missa funeral que es va celebrar al vespre l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella per recordar el Pontífex, després de la seva defunció. Vives va remarcar les “aportacions rellevants” que va realitzar el Sant Pare durant el seu pontificat com, per exemple, el seu compromís amb els més vulnerables i va afirmar que a Andorra, el Papa Francesc va ser percebut com un líder moral que va promoure la “justícia social”. La cerimònia també la va oficiar el bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano.
Durant el matí, Vives i Serrano van oficiar a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell una primera missa funeral a causa de la mort del Papa Francesc dilluns passat, 21 d’abril. A la cerimònia van participar desenes de feligresos.