Preguntes a Govern
Vela demana la possibilitat d'obtenir la nacionalitat si el país d'origen no permet renunciar-hi
La consellera general també sol·licita tots els informes jurídics que sustenten l'acord de Govern del 2001
La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat a Govern que es faciliti l'acord del 5 de desembre del 2001, el qual possibilita l'obtenció de la nacionalitat definitiva en els casos on queda acreditat que no hi ha possibilitat de renúncia a la nacionalitat del país d'origen perquè aquest no ho permet. Vela també sol·licita tots els informes jurídics que sustenten l’esmentat acord de Govern, així com el document que certifica que la persona no exerceix la nacionalitat d’origen i el nombre de beneficiats i beneficiades des de la seva aprovació, desglossat per anys i per nacionalitat.