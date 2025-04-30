CRISI A LA PENÍNSULA
El transport de mercaderia recupera la normalitat després de l’apagada
El tall elèctric va alterar l’entrada de productes des d’Espanya i ahir transitaris i empreses encara en gestionaven les conseqüències
L’apagada històrica que va viure i patir dilluns el país veí també va inutilitzar els sistemes informàtics de la zona duanera espanyola, la connexió amb l’Agència Tributària veïna i, en conseqüència, va paralitzar les corresponents declaracions i l’entrada de mercaderies al Principat. Només es va autoritzar el pas de productes peribles conservats en cambres frigorífiques, com ara aliments i medicaments. “L’activitat va estar aturada al llarg de tota la tarda i nit i vam tenir menys feina de l’habitual”, va explicar un treballador de Trànsits i duanes del Principat, una de les empreses dedicades a les gestions administratives duaneres.
Les afectacions van continuar ahir, en forma de feina endarrerida que s’havia de gestionar i per avui ja s’esperava la plena normalitat. “L’única manera de despatxar les mercaderies va ser en paper, amb factura, amb la condició que la declaració es fes a posteriori un cop recuperada la normalitat”, va detallar al Diari Eva Trabazo, responsable duanera de Fornesa. Durant el dilluns es van tramitar la meitat de les declaracions habituals. Les empreses de transport van funcionar “en l’àmbit local amb normalitat”, però van patir una afectació important “en el servei tècnic i informàtic, ja que el sistema està externalitzat i el núvol no estava operatiu”. “Dilluns no va ser possible carregar tota la mercaderia, ni a la nit ni durant la matinada. Tenim demora i feina acumulada”, va assegurar Josep Pajares, director financer de NaGrup.
“Va ser com tornar a l’època de la covid. Un dels nostres principals problemes va ser la traçabilitat d’algunes mercaderies clau en temps real”, va detallar Josep Lluís Agudo, director comercial de General de Transports i Paqueteria. Les companyies dedicades al transport consultades prendran mesures “per ser més autònoms i funcionar amb més precaució”. “Caldrà fer canvis per assegurar i minimitzar les possibles conseqüències en cas que una cosa així torni a passar”, va concloure Pajares. “Estudiarem alternatives analògiques per evitar vulnerabilitats com aquesta”, va destacar Agudo.
Connectats a França
L’abastiment elèctric va continuar sent en exclusiva francès. Malgrat que Red Eléctrica va informar al matí a FEDA que ja podia subministrar tensió, la companyia va optar per mantenir només la connexió de la banda gal·la perquè era suficient per abastir d’energia el país i mentre l’operador espanyol recuperava la plena normalitat. Perquè Andorra pateixi una situació similar a l’espanyola haurien de caure els dos subministradors de cop, un fet que va succeir durant 20 minuts el setembre de l’any passat. Una anomalia excepcional per treballs de manteniment a la línia francesa i una incidència a la banda espanyola.