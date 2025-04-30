TRIBUNALS
El pres que va agredir dos agents a la presó demana “l’oportunitat 1.001”
El resident va ser condemnat a tretze anys de presó per atracament amb una navalla
L’andorrà de 24 anys que ha protagonitzat fins a tres incidents al centre penitenciari, entre els quals l’agressió a dos zeladors que van haver de ser traslladats a l’hospital amb lesions a la cara, va demanar a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia “l’oportunitat 1.001”. El cas jutjat a la vista oral era el referent a l’intent d’atracament i apunyalament amb una navalla de fulla de vuit centímetres al membre d’una família que passejava pel parc del Riu el març de l’any passat. A més, es va resistir als agents en el moment de la detenció. “Sé que he tingut 1.000 oportunitats, però necessitaria 1.001 per demostrar a la meva mare abans que se’n vagi d’aquí que puc canviar i ser la persona que sempre ha volgut que fos.” Així ho va expressar el condemnat a la vista oral del Superior celebrada ahir al matí, que considera la pena “tan alta que és una incapacitat de reinserció”.
El condemnat és reincident i un delinqüent habitual, segons la fiscalia
El Tribunal de Corts va condemnar el resident a tretze anys de presó ferms el febrer passat. Aquesta pena era massa elevada, segons la defensa del condemnat, motiu pel qual va presentar un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia. La lletrada va demanar una reducció de la condemna a deu anys de presó, dels quals sis ferms. Aquesta petició va ser justificada amb l’addicció a les drogues del jove i el suposat consum que hauria fet just abans del moment dels fets. En cas que no es reduís la pena, l’advocada va demanar que siguin set els anys de presó ferms a què es condemni el jove.
La Fiscalia es va oposar al recurs en afirmar que el condemnat és reincident i delinqüent habitual, fet que impedeix imposar-li una pena condicional i hauria de ser ferma. A més, segons el Ministeri Fiscal, en cap cas va quedar acreditat que el condemnat consumís el que va declarar, ja que el metge d’urgències que va atendre’l no va constatar que es trobés sota l’efecte de les drogues, sinó que estava “lúcid i orientat” en el moment dels fets. L’addicció tampoc hauria sigut el motiu d’actuació del condemnat, que va justificar els fets perquè “volia marxar de casa”. El resident tampoc ha volgut aprofitar els tractaments mèdics que se li han posat a l’abast. És per tot això que el Ministeri Fiscal va considerar la pena “proporcional i adequada a les circumstàncies”, i en va demanar la ratificació.
La notificació de la sentència es farà pública el 28 de maig a les dotze del migdia, juntament amb la de l’advocat Parramon i la del pedòfil de Canillo.