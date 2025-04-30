POLÍTICA
Pere Baró confirma la candidatura a les eleccions internes del PS
L’actual president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, es presentarà a les pròximes eleccions del partit. El dirigent socialdemòcrata ho va confirmar en la roda de premsa de presentació dels actes del 21è congrés. Baró seguirà una línia continuista amb Marta Pujol (primera secretària) i Maria Nazzaro (secretària d’organització), que mantindrien els càrrecs per donar continuïtat a les polítiques que han impulsat els dos últims anys. De moment, no hi ha més candidatures presentades i la inscripció de les llistes que volen optar a presidir els càrrecs executius i directius del grup polític finalitza el 5 de maig, cinc dies abans dels comicis (10 de maig).