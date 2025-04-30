TRIBUNALS
Parramon vol que li cancel·lin els antecedents penals
El cas de l’advocat Josep Parramon, que va apropiar-se indegudament de 93.500 euros d’un client, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia. La defensa va presentar un recurs d’apel·lació en què va demanar la cancel·lació dels antecedents penals de l’advocat. El resident havia estat condemnat a divuit mesos de presó, a la inhabilitació del càrrec i a l’obligatorietat d’indemnitzar la víctima.
Són dos els supòsits que permeten la cancel·lació dels antecedents penals, segons va expressar el lletrat. El primer és l’execució de la pena i, el segon i al qual es va aferrar la defensa, “la voluntat de compliment de la condemna i de reinserció social”. El condemnat només va pagar el 66% de la indemnització, però, segons l’advocat, el processat va “fer tot el possible per pagar, ja que no té els mitjans econòmics perquè no pot exercir com a advocat i havia d’atendre les necessitats de la seva família”. Per tant, segons va expressar la defensa, el condemnat té dret que se li apliqui “el criteri extraordinari de suspensió d’antecedents penals”.
L'advocat es va apropiar de 90.000 euros indegudament
El Ministeri Fiscal va oposar-se al recurs d’apel·lació, ja que l’advocat “va infringir el període dels divuit mesos que havia considerat el tribunal”. Segons la Fiscalia, la defensa estava confonent la revocació amb la cancel·lació, que “no té res a veure amb els mitjans a l’abast” i per la qual “s’ha de pagar la totalitat de la indemnització”. A més, la inhabilitació es va acabar de complir el 10 dabril del 2021 i el pagament es va realitzar el 12 de maig del 2022.
Tenint en compte que la pena de rehabilitació és de cinc anys, la cancel·lació dels antecedents penals de l’advocat no podria plantejar-se fins al 12 de maig del 2027.