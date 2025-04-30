Educació
Oberta la convocatòria de beques per fer un màster o un doctorat al Japó
Les sol·licituds es poden presentar fins el 21 de maig
El Govern ha obert una nova convocatòria de beques per fer un màster o un doctorat al Japó. Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui i fins al 21 de maig a l'ambaixada del Japó. L'inici dels estudis és a l'abril o al setembre o octubre del 2026, segons els estudis escollits.
Els estudiants tindran cobertes les despeses d'anada i tornada d'Andorra al Japó, la matrícula d'estudis i un import mensual d'uns 900 euros. Els costos els assumeix el govern nipó.