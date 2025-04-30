Finances
Nova emissió d'euros andorrans per valor de més de 5 milions
L'executiu emetrà més de 120.000 unitats de dues monedes de dos euros commemoratives dels Jocs dels Petits Estats i del trencalòs
El Govern ha aprovat una nova emissió de monedes andorranes per un valor total de 5,3 milions d’euros. Així ho ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres celebrada aquest dimecres. Segons ha detallat Casal, es posaran en circulació un total de 12.029.000 unitats corresponents als set valors facials habituals, que van des d’un cèntim fins a un euro.
L’emissió també inclourà dues monedes commemoratives de dos euros. Una d’elles estarà dedicada als Jocs dels Petits Estats d’Europa, que tindran lloc a Andorra del 26 al 31 de maig, i l’altra al trencalòs, una espècie amenaçada i per a la qual s’ha aplicat un pla de recuperació, tal com ha recordat el ministre portaveu.
Pel que fa als tiratges, tant la moneda commemorativa dels Jocs com la dedicada al trencalòs es produiran en 60.000 unitats cadascuna. A més, la primera comptarà amb 4.000 unitats en una qualitat superior destinades al col·leccionisme i 7.000 unitats més amb els vuit valors facials (des d'1 cèntim fins als 2 euros).
Casal ha indicat que el Govern preveu ingressar “prop de 7 milions d’euros” gràcies a la venda d’aquestes emissions especials, especialment per les 4.000 unitats en “fons de mirall”, les quals es vendran a un preu superior al seu valor facial. L’encunyació de totes les monedes ha estat encarregada a la Monnaie de París.