Junta d'accionistes
MoraBanc repartirà 36,9 euros de dividend per acció
L'entitat confia mantenir els bons resultats el 2025 malgrat l'escenari "complex"
MoraBanc ha celebrat la junta general d'accionistes per aprovar els resultats del 2024, que es va tancar amb 57,7 milions de beneficis, un 12% per sobre del curs anterior. L'entitat repartirà 36,9 euros de dividend per acció pels beneficis obtinguts l'any passat. a Abans de la reunió el president del grup, Joan Maria Nin, i el conseller director general, Lluís Alsina, han valorat les xifres i han abordat els reptes per aquest any, complex per la incertesa originada per les noves polítiques de l'administració nord-americana i l'impacte sobre els mercats. Nin ha indicat que a l'inici semblava "un escenari semblant al del 2024 o fins i tot millor" però que ara "fer prediccions d'aquí a final d'any és una cosa obligada però complicada". En tot cas, "esperem mantenir o inclús millorar una mica el resultat", ha avançat Alsina. Un dels eixos de treball rellevants és el de la consolidació a Espanya amb la integració i fusió de Tressis amb MoraWealth i la compra del Banco Europeo de Finanzas. "El repte és construir una entitat financera a Espanya i a Europa, d'aquesta manera accedeixes a mecanismes de liquiditat", ha assenyalat Alsina. Sobre les negociacions amb els bancs centrals veïns perquè esdevinguin precisament prestador d'última instància per a la plaça financera andorrana, el CEO de MoraBanc ha afegit que "estem a l'expectativa de com acaba".
Els responsables bancaris han destacat la fortalesa i la capacitat de sortir a l'exterior de les entitats del país al marge de quin sigui el futur de l'acord d'associació amb la Unió Europea. "El sector financer cada any que passa és un sector més expert, més consolidat, amb més talent, la regulació andorrana és excel·lent, és la regulació europea", ha remarcat el president del grup. "L'acord d'associació és quelcom que pertany a la decisió dels ciutadans andorrans", ha afegit Nin, i per la part que afecta el sector ha insistit que la negociació ha culminat en "uns períodes de transició que ens donen temps, des d'aquesta fortalesa creixent, per adaptar-se".