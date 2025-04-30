Govern
224 contractacions temporals a l'Administració des del juny de 2023
El Govern va admetre 21 adscripcions temporals, 15 sense respectar el principi d'igualtat i de concurrència
L'Administració ha contractat 225 treballadors eventuals des del juny de 2023, per cobrir places en diversos departaments. Així ho ha informat la ministra de Funció Pública, Trini Marín, a través d'una resposta a la pregunta formulada per Carine Montanter, que va sol·licitar explicacions sobre possibles pràctiques irregulars en la contractació de personal per afavorir els "amiguismes".
En la resposta publicada, Marín adjunta diverses taules on s'exposen els motius de la contractació, el departament pel qual van ser contractats, i la durada del contracte, que en alguns casos van des de setmanes puntuals fins a contractes que s'estenen més enllà del 2025. El nivell salarial i la formació requerida també s'exposen a les taules.
Pel que fa a les assignacions de plaça al cos general i per les comissions de servei, hi va haver 21 assignacions de de plaça. D'aquestes, recull la resposta, quinze es van fer sense respectar el principi d'igualtat i de concurrència. Cinc de les assignacions es van fer per cobrir una vacant i una per una mesura cautelar, la resta per ocupar una reserva de plaça del titular de la plaça. Pel que fa a les comissions de servei se'n van acordar quinze, de les quals nou van seguir el principi d'igualtat i concurrència.