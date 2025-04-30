Meteo
Una massa de pols sahariana en suspensió arriba al Principat demà a la tarda
L'estabilitat i el sol predominaran durant dijous, amb l'aparició d'algun núvol inofensiu
L'estabilitat i el sol predominaran durant demà a la tarda, amb l'aparició d'algun núvol inofensiu, segons ha informat el servei de meteorologia. Amb tot, hi haurà un increment del vent del sud que vindrà acompanyat d'una massa de pols sahariana, durant la tarda. S'esperen ràfegues de vent de fins a 50 quilòmetres per hora en altitud.
Pel que fa a les temperatures les mínimes previstes seran de 7 graus a Andorra la Vella i 3 graus al Pas de la Casa, mentre que les màximes seran de 22 graus a la capital i 9 graus al Pas de la Casa. Divendres s'espera més nuvolositat acompanyada de ruixats de tarda, a causa de l'acostament de la pertorbació atlàntica, segons meteorologia.