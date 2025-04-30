Successos
Localitzades dues maletes amb 44 quilos de tabac a l'interior d'un autobús a l'Ospitalet
La policia francesa ha dut a terme diversos controls per combatre el contraban
La gendarmeria va localitzar dues maletes abandonades amb 44 quilograms de tabac de caragolar a l'interior d'un autobús, sense que cap passatger les reclamés. Així ho ha informat aquest matí el mitjà francès Pyrénées FM, tot apuntant que la policia francesa ha dut a terme diversos controls a l'Arieja i a l'Ospitalet, entre el 25 i el 27 d'abril, en el marc d'una operació per combatre el contraban. En aquests controls, els gendarmes també van localitzar 12 casos de contraban d'alcohol i tabac.
Els controls també van permetre detectar 7 infraccions per conduir sota els efectes de les drogues, una per conduir amb el permís caducat i d'altres per no haver passat la inspecció tècnica, no tenir assegurança o per excés de velocitat.