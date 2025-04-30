Successos

Localitzades dues maletes amb 44 quilos de tabac a l'interior d'un autobús a l'Ospitalet

La policia francesa ha dut a terme diversos controls per combatre el contraban

Un control de les forces de seguretat franceses.PREFECTURA DE L’ARIEJA

La gendarmeria va localitzar dues maletes abandonades amb 44 quilograms de tabac de caragolar a l'interior d'un autobús, sense que cap passatger les reclamés. Així ho ha informat aquest matí el mitjà francès Pyrénées FM, tot apuntant que la policia francesa ha dut a terme diversos controls a l'Arieja i a l'Ospitalet, entre el 25 i el 27 d'abril, en el marc d'una operació per combatre el contraban. En aquests controls, els gendarmes també van localitzar 12 casos de contraban d'alcohol i tabac.

Els controls també van permetre detectar 7 infraccions per conduir sota els efectes de les drogues, una per conduir amb el permís caducat i d'altres per no haver passat la inspecció tècnica, no tenir assegurança o per excés de velocitat.

