Les obres a la Unió no comporten problemes de trànsit

Andorra la Vella

Les obres de FEDA Ecoterm per unir les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, iniciades fa una setmana, no han comportat de moment problemes de circulació al centre. El departament de Mobilitat i els comuns de la capital i d’Escaldes fan un seguiment del trànsit a la zona mentre durin els treballs i fins ara no s’ha viscut cap situació complicada. Hi ha ajudat, sobretot, que els treballs hagin començat després de la temporada alta d’hivern i el tancament de les estacions d’esquí.

Els treballs és previst que s'allarguin fins a final de juny

Els trams de la xarxa viària on actualment hi ha restriccions a la circulació a causa de les obres són la part central del carrer de la Unió i la zona de la rotonda de l’Olivera, a Andorra la Vella. Entre el carrer Na Maria Pla i la Dama de Gel no poden circular vehicles de més de 3,5 tones, l’amplada de la voravia al carrer de la Unió s’ha reduït i s’ha desviat el pas de vianants en un tram de l’avinguda Carlemany. Els treballs també han obligat a desviar el servei de bus a través del carrer Na Maria Pla i a anul·lar el punt rodó situat davant l’hotel Plaza, així com a modificar el recorregut d’alguns autobusos comunals.

Treballs al carrer de la Unió.

Treballs al carrer de la Unió.Fernando Galindo

Si es compleixen els terminis previstos, les obres al carrer de la Unió s’allargaran fins a final de juny, just abans que comenci la temporada d’estiu. Aquest any també es prolongarà la xarxa de Prat de la Creu al pont de París, d’aquest punt a la Dama de Gel i en un tram d’Esteve Albert.

