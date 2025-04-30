FEDA ECOTERM
Les obres a la Unió no comporten problemes de trànsit
Les obres de FEDA Ecoterm per unir les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, iniciades fa una setmana, no han comportat de moment problemes de circulació al centre. El departament de Mobilitat i els comuns de la capital i d’Escaldes fan un seguiment del trànsit a la zona mentre durin els treballs i fins ara no s’ha viscut cap situació complicada. Hi ha ajudat, sobretot, que els treballs hagin començat després de la temporada alta d’hivern i el tancament de les estacions d’esquí.
Els treballs és previst que s'allarguin fins a final de juny
Els trams de la xarxa viària on actualment hi ha restriccions a la circulació a causa de les obres són la part central del carrer de la Unió i la zona de la rotonda de l’Olivera, a Andorra la Vella. Entre el carrer Na Maria Pla i la Dama de Gel no poden circular vehicles de més de 3,5 tones, l’amplada de la voravia al carrer de la Unió s’ha reduït i s’ha desviat el pas de vianants en un tram de l’avinguda Carlemany. Els treballs també han obligat a desviar el servei de bus a través del carrer Na Maria Pla i a anul·lar el punt rodó situat davant l’hotel Plaza, així com a modificar el recorregut d’alguns autobusos comunals.
Si es compleixen els terminis previstos, les obres al carrer de la Unió s’allargaran fins a final de juny, just abans que comenci la temporada d’estiu. Aquest any també es prolongarà la xarxa de Prat de la Creu al pont de París, d’aquest punt a la Dama de Gel i en un tram d’Esteve Albert.