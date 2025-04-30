Consell de ministres
Inspecció de Treball va obrir 48 expedients sancionadors l'any passat
Les actuacions contribueixen a una reducció dels accidents laborals, segons el Govern
Inspecció de Treball ha obert un total de 48 expedients sancionadors durant el 2024, xifra que suposa un augment del 45% respecte al 2023, quan se’n van tramitar 33. Aquest increment es vincula, segons ha exposat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, a una major presència de l’Administració sobre el terreny.
Casal ha remarcat que l’augment d’actuacions respon a la voluntat de detectar amb més eficàcia les infraccions laborals comeses per les empreses. En aquest sentit, el Govern ha realitzat 1.244 actuacions durant el darrer any, una activitat que, segons l’Executiu, ha contribuït a reduir els accidents laborals, passant de 3.700 el 2023 a 3.400 incidents registrats aquest 2024. “L’executiu està més sobre el terreny”, ha destacat Casal, qui també ha puntualitzat que l’increment d’expedients no respon necessàriament a més incompliments, sinó a una intensificació de les accions d’inspecció.
Guillem Casal ha recordat que la legislació vigent és del 2008 i ha afirmat que "l’administració vetlla per modernitzar els textos legislatius". En aquest sentit, ha remarcat que el projecte d’acord d’associació amb Europa "ofereix una perspectiva de millora en la direcció que volem seguir" i permet "alinear Andorra amb la resta d’Europa en matèria de drets laborals". Per al ministre portaveu, es tracta "d'una oportunitat per treballar amb una línia estandarditzada i modernitzada", sempre que "sigui assumible pel teixit empresarial".