SUCCESSOS
Ingressada a l’UCI una dona per un atropellament
Una dona de 52 anys va ser ingressada a l’UCI, amb pronòstic estable, després de ser atropellada ahir per un vehicle amb matrícula andorrana a la part alta de l’avinguda Meritxell, en un pas de vianants. Els fets van tenir lloc passades les vuit del matí davant dels grans magatzems Pyrénées.
La vianant va ser atesa pels sanitaris inicialment al lloc de l’atropellament i va ser traslladada en ambulància a l’hospital. Els agents de circulació van tallar el trànsit per ajudar els serveis d’emergència.
Un altre sinistre deixa un motorista ferit al Serrat
A més, un motorista de 49 anys va resultar ferit en un accident al Serrat, a Ordino. El sinistre es va produir a les quatre de la tarda a la general 3 i també s’hi va veure implicat un turisme. Ambdós vehicles amb matrícula andorrana, segons va informar la policia.