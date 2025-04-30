Ramaderia
Els controls de GPS als ramats permetran saber els moviments de l'os
Els ramaders podran visualitzar la ubicació dels animals a través d’una aplicació mòbil, mentre que el Govern tindrà accés a totes les dades recollides durant la campanya
El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia posarà en marxa aquest estiu una prova pilot per controlar els ramats mitjançant collars amb tecnologia GPS. Segons ha explicat el titular de la cartera, Guillem Casal, es distribuiran 90 dispositius entre els ramaders del país, en funció de “les explotacions, els caps de bestiar i les seccions”.
Els collars permetran conèixer en temps real la ubicació dels animals i detectar moviments bruscos, fet que ha de facilitar tant el seguiment dels ramats com l’obtenció de dades per millorar la gestió de la fauna salvatge, especialment pel que fa a la presència d’ossos. “És una modernització i una millora a l’hora de tenir més detalls i dades sobre la incursió de l’os al Principat”, ha remarcat Casal.
Els aparells es lliuraran principalment a explotacions situades al nord del país, entre Setúria i el port d’Envalira, àrees on s’ha constatat una presència més habitual del plantígrad. Els ramaders podran visualitzar la ubicació dels animals a través d’una aplicació mòbil, mentre que el Govern tindrà accés a totes les dades recollides durant la campanya. Un cop finalitzi la temporada de transhumància, els collars es retornaran a l’executiu, que n’ha assumit el cost, xifrat en 14.000 euros.