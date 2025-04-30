Sax Fest

Divuit semifinalistes del concurs Solo Sax

Els sis participants que passaran a la fase final es donaran a conèixer divendres

Els 18 semifinalistes del concurs Solo Sax.

Els 18 semifinalistes del concurs Solo Sax.Ivan Blanco

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les semifinals del concurs del Solo Sax comptaran amb 18 participants dels 134 que han participat en la primera ronda del concurs, que s'ha celebrat del 28 al 30 d'abril. Els concursants van haver d'interpretar dues peces, una de Robert Schumann i una altre d'Eugène Ysaÿe. Els sis participants que passaran a la final del Solo Sax s’anunciaran el divendres a les 17 hores.

tracking