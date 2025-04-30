Sax Fest
Divuit semifinalistes del concurs Solo Sax
Els sis participants que passaran a la fase final es donaran a conèixer divendres
Les semifinals del concurs del Solo Sax comptaran amb 18 participants dels 134 que han participat en la primera ronda del concurs, que s'ha celebrat del 28 al 30 d'abril. Els concursants van haver d'interpretar dues peces, una de Robert Schumann i una altre d'Eugène Ysaÿe. Els sis participants que passaran a la final del Solo Sax s’anunciaran el divendres a les 17 hores.