Consell de ministres
Cultura destina 125.000 euros en un ajut a la cinematografia
El 30 de maig és la data límit per presentar les sol·licituds
El ministeri de Cultura destina un màxim de 125.000 euros en un ajut a la cinematografia per a projectes en preparació o desenvolupament durant el 2025. Així ho ha exposat el ministre Portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, tot explicant que la producció del llargmetratge pot ser de ficció, documental o d'animació. La presentació de les sol·licituds s'ha de fer al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Govern amb el 30 de maig com a data límit.
Poden optar a la subvenció les produccions d'empreses andorranes legalment registrades, així com les produccions internacionals que es rodin, com a mínim, en un 30% del metratge en territori andorrà. També hi poden optar les produccions de directors o guionistes andorrans, segons ha apuntat Casal, remarcant que un percentatge d'entre el 20% i el 40% ha de revertir en despesa feta en territori andorrà.
Convocatòria per la concessió de la llençadora a l'aeroport
El Govern ha obert una nova convocatòria per a la concessió del servei de llançadora de transport de viatgers entre Andorra i l'aeroport de la Seu. El servei gratuït ja s'ofereix i és coordinat amb les hores dels vols. Casal ha esmentat que la licitació aprovada avui té l'objectiu de millorar el servei i regularitzar-lo definitivament. Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura fins al 19 de juny a través de la web de la plataforma de contractació del sector públic.