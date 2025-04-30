Successos
Col·lisió entre un cotxe i un camió a sota del pont d'accés al túnel dels dos Valires
Ha estat un impacte "de baixa intensitat" que ha provocat danys materials en el turisme d'on n'ha resultat ferit el conductor
Un camió i un cotxe, ambdós amb matrícula del Principat, han col·lidit sota el pont d'accés al túnel dels dos Valires per la banda encampadana, segons ha informat la policia. Els serveis policials i d'emergència s'han desplaçat fins a la zona de l'accident, que s'hauria produït cap a les 14 hores. Segons bombers ha estat un impacte "de baixa intensitat" que ha provocat danys materials en el turisme, d'on n'ha resultat ferit el conductor, un home de 37 anys.