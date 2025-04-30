Andorra Endavant
Amador pregunta pel control de les ajudes públiques i les sancions als casos de "frau social"
La consellera general d'Andorra Endavant vol conèixer l'impacte de les mesures ja adoptades
La consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha entrat una pregunta escrita a Govern per conèixer el control de les ajudes públiques i la lluita contra el "frau social" al Principat. Amador demana a l'executiu que expliqui quines mesures aplicarà per millorar el control, prevenir abusos i sancionar els casos de frau, així com l'impacte de les mesures ja adoptades i les garanties per evitar perjudicis a les persones en situació de vulnerabilitat.