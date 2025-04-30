BANCA
Allfunds entra en la distribució de fons ‘onshore’ al Brasil de la mà d’Andbank
Allfunds i Andbank han signat un acord vinculant per a l’adquisició per part d’Allfunds d’Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, filial d’intermediació de valors del grup Andbank al Brasil. La transacció inclou una plataforma de distribució de fons operativa per al mercat onshore brasiler, un equip local d’uns 20 professionals i un acord estratègic a llarg termini en virtut del qual Andbank utilitzarà Allfunds com a soci principal i preferent per a la distribució de fons d’inversió als seus clients.
L’acord estratègic posiciona Allfunds com a pionera en el negoci brasiler de plataformes de distribució de fons onshore per a clients institucionals.