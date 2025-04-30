Afers Socials
67 menors estan tutelats per l'Estat actualment
En els últims cinc anys han estat 117
L'Estat té la tutela de 67 menors en l'actualitat, 35 nens i 32 nenes. Així es desprèn d'una resposta parlamentària de la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, en relació amb les preguntes de la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela. Els menors tenen edat compreses entre els 2 i els 17 anys. En els darrers cinc anys, 117 menors han passat per la tutela de l'Estat, segons informa Marín, dels quals 60 són nois i 57 noies. L'any amb més menors tutelats va ser el 2023, amb un total de 78, mentre que el 2020 va ser l'any amb menor nombre, amb 45 menors tutelats per l'Estat. El cas més extrem correspon a un menor tutelat l'octubre del 2015, amb poc més de 3 anys, i amb un termini de tutela de 10 anys, que finalitzarà d'aquí a mig any.
41 famílies d'acollida en 5 anys
Al llarg d'aquests cinc anys, 41 famílies han participat en el procés d'acollida de menors, amb 20 nens i 21 nenes que han pogut estar en una unitat familiar. En tres casos, les famílies van completar el procediment d'adopció. Dos nens, nascuts el 2008 i el 2019, i una nena nascuda el 2006 van ser adoptats per famílies d'acollida, informa Marín.