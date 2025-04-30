CITA ELECTORAL EL 13 DE MAIG
3.689 membres podran votar a les eleccions de la Creu Roja
Les urnes estaran obertes de les deu del matí a les sis de la tarda
Creu Roja Andorrana ja prepara les eleccions, en què 3.370 socis i 319 voluntaris tindran dret a vot. La contesa es durà a terme el 13 de maig entre les deu del matí i les sis de la tarda. Només tindran dret a vot els socis que s’hagin inscrit i satisfet la quota fins al 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores i els voluntaris que hagin dut a terme l’activitat entre el gener del 2024 i el 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores, segons indiquen els estatuts de l’entitat.
S’habilitaran dues sales a la planta baixa de la seu social. Una sala es destinarà a la comprovació de la identitat i del pagament de les quotes pertinents, i l’altra acollirà l’urna electoral.
Un delegat de cada candidatura realitzarà el recompte dels vots
Es permetrà la delegació de vot utilitzant el formulari oficial que es facilitarà a les candidatures i als membres, disponible a la web de la Creu Roja a l’apartat Eleccions 2025. Cada elector podrà representar fins a cinc vots en total, incloent-hi el seu.
El recompte de vots es realitzarà en una sala tancada per part d’un delegat de cada candidatura i durant l’assemblea general, que començarà a les set de la tarda, el secretari general s’encarregarà de proclamar oficialment els resultats.
Un cop computades, les paperetes seran dipositades a la seu social de la Creu Roja i el secretari general disposarà de quinze dies per estendre l’acta de recompte. En cas d’empat, es procedirà a unes segones eleccions.