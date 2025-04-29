CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA GALERIA PARAALLAUS
Tall a la carretera RN-320 entre Andorra i l’Ospitalet
Tancat per obres fins a l’arribada de la tardor el tram entre l’entrada nord del túnel de Pimorent i la cruïlla sud amb l’RN-22
La connexió terrestre entre Tolosa i Andorra es veu afectada a partir avui amb el tall de l’RN-320, una de les principals vies d’accés al Principat des de França. El tram comprès entre l’entrada nord del túnel del Pimorent i la cruïlla sud amb l’RN-22 queda tancat a la circulació per la construcció d’una nova galeria paraallaus de 300 metres de longitud, destinada a millorar la seguretat a l’entrada nord d’Andorra. Els treballs, que havien començat la primavera passada i es van interrompre durant l’hivern, es reprenen ara amb la previsió que la infraestructura entri en servei a la tardor.
Per garantir la connexió amb el coll de Pimorent i el Pas de la Casa, s’ha habilitat un itinerari alternatiu a través de l’RN-22-09. La nit passada s’ha realitzat el tancament nocturn necessari per instal·lar la nova senyalització i els dispositius de seguretat que orienten els conductors cap a la desviació provisional. Concretament, durant la nit de dilluns a dimarts s’ha tancat el tram entre els encreuaments de l’RN-20 i l’RN-22 a la zona de la Croisade, als Pirineus Orientals, amb afectacions puntuals per als usuaris que es dirigien cap al Pas de la Casa.
Amb el nou esquema de circulació, també s’ha modificat la prioritat a l’Ospitalet. A partir d’ara, els vehicles que accedeixin o baixin del coll de Pimorent i del Pas de la Casa tindran preferència en l’encreuament de l’RN-20 i l’RN-22-09. Els vehicles provinents del túnel del Pimorent hauran de cedir el pas abans d’accedir al giratori de l’RN-20, un canvi que busca evitar retencions en un punt especialment sensible al trànsit intens, sobretot en períodes de gran afluència de visitants.