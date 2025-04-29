REPORTATGE
Preservar el llegat del vot femení
Nou artistes i una escriptora impulsen un projecte cultural per homenatjar les deu dones que van lluitar i assolir el sufragi femení als anys seixanta.
Donar a conèixer la història de les deu sufragistes que van assolir que les dones poguessin votar a Andorra. Aquest és l’objectiu que tenen les persones que han participat en el projecte cultural Dones clau per a la història d’Andorra: les sufragistes andorranes. El projecte compta amb la col·laboració de Reig Fundació i el suport dels comuns, el ministeri de Cultura, l’Institut de les Dones i Andorra Recerca+Innovació, i consta d’un llibre que ha escrit la investigadora Claudine Tarrene, en què ha fet un estudi exhaustiu amb recerca d’informació als mitjans escrits, entrevistes a Angelina Mas (única supervivent) i els familiars de les nou sufragistes andorranes restants perquè expliquessin com eren, per exemple, les trobades clandestines al restaurant de Ca la Quima, el restaurant de Quima Calvó (impulsora del moviment), i tots els episodis per assolir el dret a votar. “Elles no eren prou conscients del que van aconseguir i crec que això s’ha de posar en valor perquè les noves generacions tinguin en compte que els drets són molt difícils d’aconseguir i fàcils de perdre”, va explicar l’artista Neus Mola.
“La nostra intenció era fer-los un homenatge i que se’n parlés”
L’altra part de la iniciativa són les obres d’art, un treball que han dut a terme les artistes Montse Altimiras, Neus Mola, Joana Baygual, Mònica Armengol, Núria Morcillo, Gemma Piera, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias i Maite Luque, en què tenen un discurs poètic i simbòlic. “La nostra intenció era fer un homenatge a les dones que van impulsar el vot femení i que se’n parlés”, va confessar Luque.
“Els drets són molt difícils d’aconseguir i fàcils de perdre”
L’exposició i presentació del llibre es realitzarà a Encamp, parròquia on viu Mas, l’única dona sufragista viva, que presidirà la inauguració, el 7 de maig a les set de la tarda, a la sala d’exposicions del comú d’Encamp. Les obres es podran veure al mateix recinte fins al 6 de juny.
Arribar a tothom
L’exposició serà itinerant. Després d’Encamp, la mostra arribarà a Canillo a la sala Galobardes, del 8 de juny al 8 de juliol. La tercera parròquia on s’exposarà serà a Ordino, a la sala Era del Raser, del 10 de juliol al 17 d’agost. La següent parròquia on es farà l’exposició serà la Massana, al Museu del Còmic, del 24 d’agost al 19 de setembre. La mostra arribarà al vestíbul del centre cultural la Llacuna (Andorra la Vella) del 24 de setembre al 19 d’octubre. Després baixarà fins a Sant Julià, on s’exposarà a la sala Sergi Mas (del 21 d’octubre al 14 de novembre), i la cloenda serà a la sala Cal Paleta d’Escaldes del 17 de novembre al 14 de desembre, dia en què es commemorarà el 54è aniversari de les eleccions en què les dones van votar per primera vegada.