Socialdemòcrates
Pere Baró confirma la seva candidatura com a president del PS a les pròximes eleccions
L'actual líder vol optar a la reelecció amb un projecte continuista
Pere Baró es presentarà a les pròximes eleccions internes del Partit Socialdemòcrata. L'actual president ho ha confirmat en la roda de premsa de presentació dels actes del 21è congrès. Baró seguirà una línia continuista amb Marta Pujol (primera secretària) i Maria Nazzaro (secretària d'organització) que mantindrien els seus càrrecs. De moment, no hi ha més candidatures presentades. La inscripció de candidatures finalitza el pròxim 5 de maig.
Debatre la jornada de 37,5 hores
En el 21è congrés es realitzarà la presentació de quatre ponències, per militants del partit, sobre la llei per defensar les generacions futures, la proposta de reducció de la jornada laboral, que passaria de 40 a 37,5 hores, l'exposició sobre l'IRPF i les línies bàsiques de cara a les eleccions nacionals de 2027. En el cas que s'aprovin, formarien part del programa electoral del partit de cara als comicis nacionals. Sobre les futures eleccions, Baró ha declarat que "nosaltres les eleccions ens importen, però ens importa més millorar la vida de la ciutadania". Nazzaro ha tancat files sobre un possible pacte electoral amb Concòrdia i ha explicat que "amb ells tenim molts punts en comú i línies que ens separen".