Òbit
Mor als 66 anys la ginecòloga Sofia Echeverri Velasquez
La doctora, que va liderar el servei de ginecologia i obstetrícia de l’hospital, va dedicar més de tres dècades a la salut femenina
La metgessa Sofia Echeverri Velasquez, ginecòloga d’àmplia trajectòria professional, va morir ahir al matí amb 66 anys. El seu traspàs representa la pèrdua d’una figura destacada en l’àmbit de la salut femenina al país, ja que va ser l’especialista de referència per a centenars de dones i va vetllar per l’embaràs i el naixement de nombrosos infants al Principat durant més de tres dècades.
La doctora Echeverri va començar la seva trajectòria a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell l’any 1992, on va contribuir a consolidar i modernitzar el servei de ginecologia i obstetrícia. Va exercir com a cap del servei des del 2008 fins a la seva jubilació, el 2020, liderant un equip multidisciplinari i impulsant protocols assistencials que van suposar una millora en l’atenció a les dones i els nadons.
Consulta privada
Formada a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va especialitzar en ginecologia, obstetrícia i andrologia a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a la Fundació Puigvert. Reconeguda per la seva dedicació, professionalitat i tracte proper amb els pacients, també va ser una professional molt estimada en l’àmbit privat. Durant anys va atendre a la seva consulta del carrer Bonaventura Armengol d’Andorra la Vella, abans de fundar GIO Centre a Escaldes-Engordany, on va continuar exercint fins fa pocs mesos.
El funeral per la doctora Echeverri tindrà lloc avui a les quatre de la tarda a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. La família rebrà el dol a la sala 3 de les sales de vetlla d’Escaldes avui, de les deu del matí a la una del migdia.