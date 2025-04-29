Andorra Endavant
Montaner pregunta pel nombre de càrrecs de confiança i el cost anual que representen
La presidenta d'Andorra Endavant ha entrat dues demandes a Govern
La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat dues preguntes a Govern demanant el nombre total de càrrecs de confiança contractats per l'executiu en tota l'administració pública, així com el cost anual que representen. La demanda complementa una pregunta que havia formulat el mateix grup parlamentari relativa als assessoraments externs del Govern. Montaner afirma que "si governem, eliminarem la major part dels càrrecs de confiança i els assessoraments externs d'empreses. Direm prou a l'amiguisme i als privilegis injustificats".