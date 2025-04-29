Successos
Ferit lleu un motorista de 49 anys en un accident al Serrat
En el sinistre, ocorregut a les quatre de la tarda, també s'hi ha vist implicat un turisme
Un motorista de 49 anys ha resultat ferit lleu en un accident al Serrat, a Ordino. El sinistre ha tingut lloc a les quatre de la tarda a la General 3, i també s'hi ha vist implicat un turisme. Ambdós vehicles amb matrícula andorrana, segons ha informat la policia, que s'ha desplaçat al lloc dels fets per atendre la persona ferida i esbrinar les causes de l'accident.