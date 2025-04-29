Cultura
La diada de la ruta del ferro torna amb activitats a la Farga Rossell, Ordino i a la Vall del Madriu
La celebració també se celebra als territoris de l'Arieja, el Canigó, Catalunya, Nay, Gipúscoa i Biscaia
La tercera edició de la diada de la ruta del ferro als Pirineus torna aquest cap de setmana amb diverses activitats a la Farga Rossell, Ordino i a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El tema escollit per enguany és "l'arquitectura del ferro i el ferro en l'arquitectura". Entre les activitats previstes, destaquen la proposta d'itinerari "Descobrim el ferro d'Ordino", que es durà a terme dissabte a les onze del matí o l'exhibició efímera "Desperta Ferro" que es podrà veure al Museu Areny-Plandolit. Diumenge s'oferirà una visita guiada per l'itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu. Les visites són gratuïtes, però l'aforament és limitat, apunta Govern.
La celebració consta d'activitats organitzades pels 34 recursos culturals de la Ruta del Ferro als Pirineus, que inclou, a banda d’Andorra, els territoris de l’Arieja, el Canigó, Catalunya, Nay, Guipúscoa i Biscaia.