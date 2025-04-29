Cultura

La diada de la ruta del ferro torna amb activitats a la Farga Rossell, Ordino i a la Vall del Madriu

La celebració també se celebra als territoris de l'Arieja, el Canigó, Catalunya, Nay, Gipúscoa i Biscaia

Una activitat de la ruta del ferro.

Una activitat de la ruta del ferro.

Redacció
Andorra la Vella

La tercera edició de la diada de la ruta del ferro als Pirineus torna aquest cap de setmana amb diverses activitats a la Farga Rossell, Ordino i a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El tema escollit per enguany és "l'arquitectura del ferro i el ferro en l'arquitectura". Entre les activitats previstes, destaquen la proposta d'itinerari "Descobrim el ferro d'Ordino", que es durà a terme dissabte a les onze del matí o l'exhibició efímera "Desperta Ferro" que es podrà veure al Museu Areny-Plandolit.  Diumenge s'oferirà una visita guiada per l'itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu. Les visites són gratuïtes, però l'aforament és limitat, apunta Govern

La celebració consta d'activitats organitzades pels 34 recursos culturals de la Ruta del Ferro als Pirineus, que inclou, a banda d’Andorra, els territoris de l’Arieja, el Canigó, Catalunya, Nay, Guipúscoa i Biscaia. 

