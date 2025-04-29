ACORD D'ASSOCIACIÓ
DA critica Concòrdia per demanar de suspendre la negociació amb la UE
El grup parlamentari demòcrata va recordar ahir a Concòrdia que les negociacions entre Andorra i la Unió Europea per l’acord d’associació van concloure el 7 de desembre del 2023, motiu pel qual “no té cap sentit la petició de Concòrdia de suspendre les negociacions”. La petició “només fa que generar desinformació i confusió a la ciutadania andorrana”. En aquest sentit, Demòcrates apunta que no es pot comparar la situació d’Andorra i la de Mònaco –quan va abandonar la taula de negociacions el setembre del 2023– “pel fet que les negociacions ja han conclòs”.
Recorda que es va tancar el 7 de desembre del 2023
Demòcrates afirma que també genera desinformació l’afirmació que “França bloqueja l’acord d’associació”, i acusa Concòrdia de desconèixer el procediment en curs, centrat actualment a determinar la naturalesa jurídica de l’acord, si és mixt o exclusiu. A més, Demòcrates determina que posar en dubte les negociacions suposaria un risc sense precedents per a les relacions internacionals.