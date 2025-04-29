Òbit
El Copríncep Vives oficia la missa funeral pel Papa Francesc a la Seu
El bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano, també ha participat en la cerimònia
El Copríncep episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, han oficiat la missa funeral per la mort del Papa Francesc el passat dilluns 21 d'abril. La cerimònia "pel repòs etern a la casa del Sant Pare" ha tingut lloc a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell aquest matí, amb la participació de desenes de feligresos.
L'església de Sant Esteve també acollirà, a les vuit del vespre, una Missa funeral pel Papa Francesc, amb l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra i les Autoritats del Principat. L'acte també estarà presidit pel copríncep episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano.