El Copríncep Vives oficia la missa funeral pel Papa Francesc a la Seu

El bisbe coadjutor, Josep Lluís Serrano, també ha participat en la cerimònia

El copríncep episcopal, Joan Enric Vives, amb el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, oficiant la Missa funeral del Papa Francesc a la Catedral de la Seu.Bisbat d'Urgell

Redacció
Andorra la Vella

El Copríncep episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, han oficiat la missa funeral per la mort del Papa Francesc el passat dilluns 21 d'abril. La cerimònia "pel repòs etern a la casa del Sant Pare" ha tingut lloc a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell aquest matí, amb la participació de desenes de feligresos. 

L'església de Sant Esteve també acollirà, a les vuit del vespre, una Missa funeral pel Papa Francesc, amb l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra i les Autoritats del Principat. L'acte també estarà presidit pel copríncep episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano.

