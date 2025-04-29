Lleure
Colònies de la Creu Roja per a infants en situació de vulnerabilitat
Una vintena de nens han gaudit de quatre dies d'activitats a AINA
Desconnectar per connectar ha estat el lema de les colònies de quatre dies que va celebrar la setmana passada la Creu Roja per a 21 en situació de vulnerabilitat. L'entitat informa aquest matí que els participants han pogut gaudir d'activitats per fomentar la inclusió, el respecte i la gestió emocional a través de jocs, tallers i accions educatives en un entorn natural.
El projecte s'ha adreçat a infants "amb diversitats i que presenten de manera transitòria o permanent dificultats relacionals" per aconseguir que "disposin d'eines per afrontar millor les seves realitats", segons explica la coordinadora de l'àrea social de la Creu Roja, Yasmina Pons. Les colònies s'han celebrat a AINA i s'han plantejat com un espai alternatiu per recuperar la interacció directa i el joc a l'ús excessiu de les pantalles que dificulta les relacions personals, indiquen des de l'ONG.
Els infants han experimentat amb propostes de cuina, un taller de ceràmica i activitats amb els guies canins de la policia i amb l'agrupació Aikido i arts marcials Buek Dusan-Haikido Andorra.