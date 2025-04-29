TECNOLOGIES
Ciberseguretat i innovació, protagonistes d’Inntec 2025
Les trobades se celebraran al Centre de Congressos de la capital
Les Jornades Inntec tornen els dies 7 i 8 de maig al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, centrant-se enguany en la ciberseguretat i les tendències d’innovació.
La primera jornada abordarà els reptes digitals i estratègies de defensa com el model Zero Trust, amb experts com Xavi Carabantes i Beatriz Alcántara. També s’organitzaran taules rodones sobre resiliència empresarial, protecció de dades i noves amenaces.
El segon dia se centrarà en tecnologies com la computació quàntica, el 6G i el metavers, amb ponents destacats com Marta P. Estarellas i Sergi Edo. També s’hi debatran iniciatives d’innovació sostenible.
Inntec reunirà 34 experts en nou ponències i sis taules rodones
El president d’Actinn, Albert Moles, va destacar que “Andorra cada cop està més preparada i cada cop hi ha més eines en l’àmbit d’empreses, les agències de ciberseguretat estan fent un molt bon treball”. A més a més, el director general del clúster d’innovació tecnològica Ignasi Martín va assegurar que “la IA serà capaç d’ajudar-nos a ser més competitius”.
Inntec 2025 reunirà un total de 34 experts, que participaran en nou ponències i sis taules rodones. També es lliurarà el premi Actinn Awards 2024, que reconeixerà la iniciativa innovadora de l’empresa Monbrick. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial d’Actinn.