Ciberseguretat i innovació, protagonistes d’Inntec 2025

Les trobades se celebraran al Centre de Congressos de la capital

Moment de la presentació de les jornades.

Moment de la presentació de les jornades.INNTEC

Redacció
Andorra la Vella

Les Jornades Inntec tornen els dies 7 i 8 de maig al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, centrant-se enguany en la ciberseguretat i les tendències d’innovació.

La primera jornada abordarà els reptes digitals i estratègies de defensa com el model Zero Trust, amb experts com Xavi Carabantes i Beatriz Alcántara. També s’organitzaran taules rodones sobre resiliència empresarial, protecció de dades i noves amenaces.

El segon dia se centrarà en tecnologies com la computació quàntica, el 6G i el metavers, amb ponents destacats com Marta P. Estarellas i Sergi Edo. També s’hi debatran iniciatives d’innovació sostenible.

Inntec reunirà 34 experts en nou ponències i sis taules rodones

El president d’Actinn, Albert Moles, va destacar que “Andorra cada cop està més preparada i cada cop hi ha més eines en l’àmbit d’empreses, les agències de ciberseguretat estan fent un molt bon treball”. A més a més, el director general del clúster d’innovació tecnològica Ignasi Martín va assegurar que “la IA serà capaç d’ajudar-nos a ser més competitius”.

Inntec 2025 reunirà un total de 34 experts, que participaran en nou ponències i sis taules rodones. També es lliurarà el premi Actinn Awards 2024, que reconeixerà la iniciativa innovadora de l’empresa Monbrick. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial d’Actinn.

