INTERVENCIÓ A ABU DHABI
Bonell reivindica l’ús de la IA com a eina de difusió de la cultura
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, participa aquesta setmana en la cimera Culture Summit, que se celebra a Abu Dhabi fins avui. La trobada reuneix experts culturals, arquitectes, creadors de contingut, polítics i artistes de tot el món. Un dels principals temes abordats ha estat la intel·ligència artificial (IA) i el seu paper en la difusió de la cultura. Durant la seva intervenció ahir, Bonell va defensar la necessitat d’utilitzar la IA com a eina per donar suport a la cultura i no per substituir-la. Va subratllar que ha de ser “un amplificador i un protector” del patrimoni cultural, amb un ús ètic i basat en la participació d’experts locals, artistes, lingüistes, historiadors i joves. La ministra va recordar que el Govern ja ha signat el conveni del Consell d’Europa sobre IA, el primer tractat internacional que busca regular la tecnologia respectant els drets fonamentals i el patrimoni cultural. Bonell va remarcar que Andorra explora vies per integrar la IA de manera respectuosa amb la seva identitat cultural, estretament vinculada a la tradició i a la llengua.
Entre les iniciatives destacades, va esmentar la digitalització en 3D del llegat arquitectònic.