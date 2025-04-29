Successos
Ingressada a l'UCI la dona atropellada a l'avinguda Meritxell
Els fets han tingut lloc poc després de les vuit del matí
Una dona de 52 anys es troba ingressada a l'UCI, amb pronòstic estable, després de ser atropellada per un vehicle de matrícula andorrana a la part alta de l'avinguda Meritxell quan passava per un pas de vianants. Els fets han tingut lloc passades les vuit del matí davant dels grans magatzems Pyrénées.
La vianant ferida ha estat atesa pels sanitaris inicialment al lloc de l'atropellament i ha estat traslladada després en ambulància a l'hospital. Els agents de circulació d'Andorra la Vella han tallat el trànsit durant una estona per permetre el treball dels serveis d'emergència.