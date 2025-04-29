Banca
Allfunds entra en la distribució de fons onshore a Brasil de la mà d’Andbank
La banca andorrana gestionava, al març. aproximadament 52.400 milions d'euros a tot el món
Allfunds i Andbank han signat un acord vinculant per a l'adquisició per part d’Allfunds d’Andbank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, filial d'intermediació de valors del grup Andbank al Brasil. La transacció inclou una plataforma de distribució de fons operativa per al mercat onshore brasiler, un equip local d'uns 20 professionals i un acord estratègic a llarg termini en virtut del qual Andbank utilitzarà Allfunds com a soci principal i preferent per a la distribució de fons d'inversió als seus clients.
Andbank gestionava, al març, aproximadament 52.400 milions d'euros a tot el món, dels quals uns 769 milions corresponien a la part brasilera de la distribució de fons d'inversió, activitats que es veuran reforçades a través d'aquesta associació estratègica, apunta el banc, que mantindrà les seves operacions de banca privada a través d'una infraestructura bancària al Brasil.
L'acord estratègic posiciona a Allfunds com a pionera en el negoci brasiler de plataformes de distribució de fons onshore per a clients institucionals, obrint noves oportunitats de creixement. Per part seva, Andbank reforça les capacitats de distribució de fons utilitzant la plataforma d’Allfunds i aporta l'experiència.
Andbank espera que la transacció se signi abans de final del segon trimestre de 2025 i es tanqui el 2026, subjecta a les aprovacions reguladores i a les condicions de tancament habituals. La transacció tindrà un impacte immaterial en el balanç d’Allfunds.