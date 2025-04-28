Successos
Una turista dona 1,85 d'alcoholèmia circulant sense tenir permís de conduir
La policia ha arrestat tres conductors ebris durant el cap de setmana
Èbria i sense tenir permís de conduir circulava una turista de 36 anys interceptada per la policia durant el cap de setmana. La dona va donar una taxa positiva d'alcoholèmia d'1,85 grams per litre de sang en el control que li van fer els agents i que va comportar la detenció de la conductora.
Aquest arrest ha estat un dels tres que ha fet el servei d'ordre des de divendres per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. El cos de seguretat informa que va detenir a més un jove de 20 anys que va donar 1,34 d'alcoholèmia i un home de 38 anys amb una taxa de 0,99.