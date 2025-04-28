MEDI AMBIENT
Un total de 129 productors van fer el 2024 recollida de la matèria orgànica
Un total de 1.093,3 tones de matèria orgànica es van recollir l’any passat procedents de 129 productors (onze d’obligatoris i la resta, voluntaris), que es van exportar a una planta de compostatge fora d’Andorra. Segons l’informe de Medi Ambient corresponent a la gestió dels residus, cal destacar que durant l’any passat es va incorporar la recollida d’aquesta fracció a Encamp. Així doncs, 59 productors són d’Andorra la Vella, 38 d’Escaldes-Engordany, setze de Sant Julià de Lòria i setze d’Encamp. Part del compost generat arran del tractament d’aquesta matèria es va recuperar i es va posar a disposició dels comuns per utilitzar-lo en parcs i jardins. L’any 2023, vista la implantació i el funcionament de la recollida i gestió d’aquesta fracció, es va licitar i adjudicar el nou contracte de recollida i gestió de la matèria orgànica prop de grans productors, amb la participació del Govern i tots els comuns.