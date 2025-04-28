MEDI AMBIENT

Un total de 129 productors van fer el 2024 recollida de la matèria orgànica

Contenidors de matèria orgànica.

Contenidors de matèria orgànica.COMÚ D’ENCAMP

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un total de 1.093,3 tones de matèria orgànica es van recollir l’any passat procedents de 129 productors (onze d’obligatoris i la resta, voluntaris), que es van exportar a una planta de compostatge fora d’Andorra. Segons l’informe de Medi Ambient corresponent a la gestió dels residus, cal destacar que durant l’any passat es va incorporar la recollida d’aquesta fracció a Encamp. Així doncs, 59 productors són d’Andorra la Vella, 38 d’Escaldes-Engordany, setze de Sant Julià de Lòria i setze d’Encamp. Part del compost generat arran del tractament d’aquesta matèria es va recuperar i es va posar a disposició dels comuns per utilitzar-lo en parcs i jardins. L’any 2023, vista la implantació i el funcionament de la recollida i gestió d’aquesta fracció, es va licitar i adjudicar el nou contracte de recollida i gestió de la matèria orgànica prop de grans productors, amb la participació del Govern i tots els comuns.

tracking